Король Норвегии посетил благотворительный балет с участием Екатерины Кухар и Александра Стоянова

Звезды украинского балета станцевали в Осло в рамках своего благотворительного тура.

Завершается апрельский благотворительный "Тур солидарности" в поддержку Украины Grand Kiev Ballet по городам Норвегии, который инициировал Александр Стоянов.

Во время тура артисты не только собирают средства для детей, но и рассказывают настоящую правду о войне в Украине. Спектакли начинаются с короткого информационного видео о войне в Украине, а заканчиваются тем, что публика стоит под гимном Украины.

Прессслужба

Один из спектаклей этого тура, а именно в Осло, недавно посетил король Норвегии Харальд V, а также мэр Осло Марианна Борген, президент норвежского парламента Масуд Гараххани, депутат парламента Гури Мелби.

Украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк перед спектаклем зачитал обращение первой леди Украины Елены Зеленской. Со своей речью к правительству к норвежскому народу обратились и сами артисты Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

Прессслужба

"Как и весь цивилизованный мир члены Grand Kiev Ballet в шоке от преступлений против человечества, которые происходят на нашей Родине. Сегодня мы на информационной передовой. Мы рассказываем зрителям, которые к нам приходят на спектакль "Жизель", о реальной войне в Украине. Норвежцы демонстрируют солидарность с украинским народом, покупая билеты на спектакли, ведь часть средств от продажи билетов идет на поддержку украинских детей, в организацию "Спасите детей"", — сказал Стоянов.

Пресс-служба

Екатерина и Александр посетили 16 городов Норвегии. По их словам, солидарность демонстрируют реальные действия Норвегии, передавшей в апреле Украине противовоздушные ракетные системы Mistral, 4000 противотанковых ракет, защитное оборудование и многое другое. Норвегия впервые отступила от своего принципа с 1959 года не поставлять оружие воюющим странам.

Пресс-служба

"В нашей труппе танцуют артисты, которые просидели со своими детьми больше недели в подвалах. С 24 февраля весь цивилизованный мир понимает, что на планете Земля больше никто не может быть в безопасности. В первый день войны мы со Стояновым были на гастролях во Франции, а наши дети в Украине. В 5 утра нам позвонила по телефону няня наших детей, которая плакала, и сказала, что Киев бомбят. Я даже не могу вам передать весь тот ужас, который мы пережили, находясь далеко от Родины, от наших детей и родителей. Мы не могли ничем помочь своим детям. Наш рейс в Киев отменили. У нас заранее были куплены билеты из Франции в Киев на 24 февраля, на 17 вечера.

Я ничего не могла делать, пока не увидела своих детей, но я нашла в себе силы после месячного перерыва вернуться к работе, чтобы рассказывать людям о нашей культуре и трагедии, которую переживает наш народ", — рассказала Екатерина.

Прессслужба

Напомним, в марте Александр Стоянов провел благотворительные представления во Франции вместе Grand Kiev Ballet, благодаря чему собрали средства на покупку медицинского автомобиля, который передали для львовской области.

Также Екатерина и Александр танцевали в благотворительном гала-концерте в поддержку Украины в Гранд опере, все полученные средства от продажи билетов, собрано 300 тысяч евро, отправили Alliance Urgences Ukraine.

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