- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 476
- Время на прочтение
- 1 мин
Король Норвегии публично поддержал свою невестку кронпринцессу Метте-Марит, которая оскандалилась
Король Норвегии Харальд V тепло отозвался о своей невестке на государственном мероприятии в Осло.
В настоящее время норвежская королевская семья принимает короля Бельгии Филиппа и королеву Матильду с государственным визитом, и 89-летний король Норвегии неожиданно прокомментировал отсутствие своей невестки на этом роскошном банкете во время своей речи 24 марта.
«Я знаю, что наша дорогая наследная принцесса хотела бы быть с нами сегодня вечером. К сожалению, она не может присутствовать из-за состояния своего здоровья», — сказал король Харальд в своем выступлении, цитирует его слова журнал Hello!.
52-летняя Метте-Марит замужем за сыном Харальда — кронпринцем Хоконом — наследником норвежского престола, и является постоянной участницей подобных официальных мероприятий. Однако проблемы со здоровьем, о которых упомянул ее свекор, стали причиной того, что дворец ранее уточнил, что она не будет участвовать в государственном визите бельгийской королевской четы, поскольку ее здоровье ухудшилось.
Кронпринцесса Метте-Марит страдает хроническим легочным фиброзом и не принимала участия ни в каких публичных мероприятиях с 28 января, однако появилась на церемонии приветствия бельгийской королевской четы в Осло.