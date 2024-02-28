Король Норвегии снова попал в больницу, но отдавать трон сыну не намерен

87-летний король Норвегии Харальд V снова был госпитализирован в клинику.

Харальда V госпитализировали во время поездки в Малайзию, где монарх находился в отпуске.

В заявлении говорится: "Его Величество король заболел во время отпуска в Малайзии и госпитализирован с инфекцией. Король получает хорошую помощь как со стороны малайзийского, так и норвежского медицинского персонала", - сообщили в королевском дворце.

Король Харальд V / Фото: Associated Press

Новая инфекция настигла короля через несколько недель после того, как 31 января было объявлено, что король Харальд находится в отпуске по болезни до 2 февраля (из-за респираторной инфекции).

А в мае и декабре прошлого года Харальд был госпитализирован с инфекциями, также в августе прошлого года лечился от лихорадки.

Пока королю нездоровится, его сын - наследный принц Хокон - исполняет обязанности регента. При этом отрекаться от трона в пользу сына Харальд V категорически не настроен.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

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