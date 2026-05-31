Король Норвегии впервые публично прокомментировал состояние своей тяжело-больной невестки - принцессы Метте-Марит

Король Харальд V и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Реклама

Ранее на этой неделе выступая перед местными СМИ в Вестланде, монарх рассказал о состоянии здоровья своих родственников, а также встал на защиту кронпринцессы Метте-Марит в связи с ее спорной дружбой с осужденным и уже покойным педофилом Джеффри Эпштейном.

Когда короля спросили о взаимоотношениях его невестки с финансистом, он сказал, что Метте-Марит заслуживает большего уважения за разрыв отношений. «Я узнал об этом, когда узнали и вы», — объяснил монарх. «И я не знаю ничего больше, чем вы», - добавил Харальд V.

Король Харальд V / © Associated Press

На вопрос о масштабах их переписки и дружбы Харальд ответил: «Нет, я этого не знал, но мы должны помнить, что кронпринцесса не совершила ничего противозаконного. И она разорвала эту связь. В отличие от некоторых других в Норвегии, она разорвала связь очень рано. Поэтому я думаю, что мы должны отдать ей должное за это», - цитирует слова Харальда журнал Hello!.

Реклама

Король Харальд также затронул тему здоровья своей невестки, повторив слова наследного принца Хокона, который недавно заявил, что его жена серьезно больна и ее состояние ухудшается.

«Мы слышали, как врачи говорили, что это произойдет, но мы думали и надеялись, что это случится через некоторое время, но не сейчас. Но сейчас это внезапно стало очень актуальным. Она тяжело больна. В этом, к сожалению, нет никаких сомнений», - сказал король.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Монарх также затронул вопрос здоровья своей жены, которая была выписана из больницы в четверг утром после госпитализации накануне . «Ее состояние значительно улучшилось», — отметил Харальд. У 88-летней королевы Сони, напомним, диагностирована мерцательная аритмия.

Королева Соня и король Харальд V / © Getty Images

Ранее мы рассказывали, что кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит навещали королеву Соню в больнице и попали под прицел папарацци.

Реклама

Новости партнеров