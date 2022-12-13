Король опять не сдержался на публике: подданные засняли, как Чарльз III бурчал из-за жены Камиллы

Король Чарльз III не подает виду, что фильм Netflix "Меган и Гарри" хоть как-то влияет на монархию и королевскую семью. Но в то же время короля заметили изрядно напряженным и даже нервным.

Его Величество выглядел напряженным и был запечатлен на камеру, когда нервничал, потому что супруга королева-консорт Камилла где-то отставала от него на королевской прогулке. Это произошло во время визита пары в Рексхэм в Уэльсе, где они приветствовали представителей общественности в центре города.

В Твиттере было опубликовано видео, как Чарльз говорит своей охране поторопить его жену Камиллу. На видео слышно, как монарх говорит:

"Можем ли мы попытаться вернуть ее. Пожалуйста. Нам нужно идти. Я пытался дождаться ее, но она продолжает", - говорит Чарльз.

The King and Queen Consort were in Wrexham to formally confer the cities status, and the King was overheard saying this... pic.twitter.com/YJa2uJLrym — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) December 9, 2022

Издание express.co.uk, рассказывая эту историю, опубликовало ряд комментариев обычных британских граждан.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

"Ха-ха, это обычная супружеская пара. Я думаю, это мило и интересно".

"Я думаю, что это мило и забавно, просто показывает, что он такой же человек, как и все мы".

"Это мой муж, каждый день!".

"Короли… в конце концов, они такие же, как и все остальные мужья".

"Мне нравится, что они похожи на любую пару. Боже, храни короля Чарльза III и королеву Камиллу".

Судя по этим комментариям, какое бы ни было настроение у короля, а поддержка подданных у него точно есть.

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