Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Король опять не сдержался на публике: подданные засняли, как Чарльз III бурчал из-за жены Камиллы

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1174
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Король опять не сдержался на публике: подданные засняли, как Чарльз III бурчал из-за жены Камиллы

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз III не подает виду, что фильм Netflix "Меган и Гарри" хоть как-то влияет на монархию и королевскую семью. Но в то же время короля заметили изрядно напряженным и даже нервным.

Его Величество выглядел напряженным и был запечатлен на камеру, когда нервничал, потому что супруга королева-консорт Камилла где-то отставала от него на королевской прогулке. Это произошло во время визита пары в Рексхэм в Уэльсе, где они приветствовали представителей общественности в центре города.

В Твиттере было опубликовано видео, как Чарльз говорит своей охране поторопить его жену Камиллу. На видео слышно, как монарх говорит:

"Можем ли мы попытаться вернуть ее. Пожалуйста. Нам нужно идти. Я пытался дождаться ее, но она продолжает", - говорит Чарльз.

Издание express.co.uk, рассказывая эту историю, опубликовало ряд комментариев обычных британских граждан.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

 "Ха-ха, это обычная супружеская пара. Я думаю, это мило и интересно".

"Я думаю, что это мило и забавно, просто показывает, что он такой же человек, как и все мы".

 "Это мой муж, каждый день!".

 "Короли… в конце концов, они такие же, как и все остальные мужья".

"Мне нравится, что они похожи на любую пару. Боже, храни короля Чарльза III и королеву Камиллу".

Судя по этим комментариям, какое бы ни было настроение у короля, а поддержка подданных у него точно есть.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1174
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация