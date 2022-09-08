Король останется в замке: Букингемский дворец выпустил официальное заявление

"Сегодня днем королева мирно умерла в Балморале. Король и Королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", - говорится в заявлении дворца.

Старший сын Елизаветы II – принц Чарльз вступает на престол сразу после смерти своей матери.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в день смерти своего отца короля Георга VI и в 2022 года отпраздновала 70-летие на троне. С момента вступления на трон ее сына Чарльза в Великобритании снова настанет эра королей.

Принц Чарльз выпустил официальное заявление:

Заявление Его Величества Короля: "Смерть моей дорогой Матери, Ее Величества Королевы, является моментом величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим о кончине заветного Властелина и очень любимой Матери. Я знаю, что ее утрата будет глубоко ощущаться по всей стране, в мире и в Содружестве, а также бесчисленным количеством людей во всем мире. В этот период траура и перемен, моя семья и я будем утешены и поддержаны нашими знаниями об уважении и глубокой привязанности к королеве".

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