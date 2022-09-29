Король планирует жить долго: названы два продукта, которые помогают Чарльзу оставаться здоровым

Некоторые подробности кулинарных предпочтений короля Чарльза мы уже знаем. Монарх заботится о своем здоровье и планирует жить долго, поэтому выбирает на завтрак то, что помогает ему сохранить здоровье сердца.

По словам бывшего пресс-секретаря короля Чарльза, Его Величеству нравится поздний завтрак. Королевский шеф-повар Даррен Макгрэди ранее рассказывал, что Чарльз предпочитает есть на завтрак сливы. Две штуки. Из которых съедает только одну.

Также король пьет чай "Дарджилинг", который укрепляет здоровье сердца и снижает кровяное давление, а также выпивает стакан фруктового сока, сообщает Mirror.

Чарльз считает, что оба эти напитка благоприятно влияют на его здоровье и помогут ему прожить дольше и избежать таких заболеваний, как рак и сердечно-сосудистые.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Генетика у короля прекрасная, его отец принц Филипп умер в возрасте 99 лет, а мать – королева Елизавета II – ушла из жизни на 97-м году. Так что король имеет все шансы править еще как минимум 15-20 лет.

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