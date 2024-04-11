Король "протягивает" оливковую ветвь Меган и Гарри: Чарльз хочет провести каникулы с младшими внуками

Король Чарльз готовится пригласить принца Гарри и Меган Маркл в Балморал этим летом, чтобы провести вместе с семьей летние каникулы. Эксперты говорят, что это является хорошим признаком улучшения отношений между монархом и его семьей.

Сообщается, что король Чарльз рассматривает возможность пригласить принца Гарри и Меган Маркл в замок Балморал этим летом, поскольку король хочет построить более тесные отношения со своими младшими внуками – принцем Арчи и принцессой Лилибет.

75-летний Чарльз видел детей герцога и герцогини Сассекских всего несколько раз и хочет проводить с ними больше времени.

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Getty Images

"Я вижу, как Чарльз отчаянно хочет увидеть детей и протягивает оливковую ветвь Меган и Гарри. Он может решить, что жизнь слишком коротка. Балморал — действительно идеальное, спокойное место для воссоединения. Если он все-таки выдаст приглашение, то Гарри и Меган наверняка согласятся на визит", - рассказывает некий источник Page Six.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Напомним, после ухода из королевской семьи в 2020 году Гарри и Меган возвращались в Великобританию парой лишь в отдельных случаях, причем только один раз они привозили Арчи и Лилибет. Это было летом 2022 года на платиновый юбилей королевы Елизаветы II. Предполагается, что именно тогда Чарльз видел своих внуков последний раз.

Меган и Гарри на юбилее королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

В следующий раз Меган и Гарри вместе приезжали в Британию в сентябре 2022 года на похорон королевы Елизаветы II, детей тогда с собой пара не брала. С тех пор герцогиня Сассекская в Лондоне не была.

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