Король расщедрился: Кейт и Камилла получили новые звания, не обделили и принца Уильяма

Король Чарльз III объявил о военных назначениях для работающих членов королевской семьи. Новые звания получили королева Камилла, принц Уильям и его супруга принцесса Кэтрин.

Букингемский дворец и король Чарльз объявили о новых военных назначениях для девяти членов королевской семьи, включая принцессу Уэльскую Кэтрин.

"После восшествия на престол Его Величества король рад объявить о дополнительных военных назначениях для работающих членов королевской семьи", — говорится в сообщении дворца. "Новые назначения будут по-прежнему отражать тесные отношения между вооруженными силами и королевской семьей во время правления Его Величества".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

41-летняя принцесса Кейт становится главнокомандующим ВВС флота, главнокомандующим 1-го гвардейского драгунского полка Королевы и почетным коммодором Королевских ВВС Конингсби, пишет People. Последнее назначение особенно трогательно для Кейт, так как один из ее дедов служил в Королевских ВВС (RAF) и, как сообщается, работал с принцем Филиппом. Капитан Питер Миддлтон летал в качестве второго пилота с принцем Филиппом во время воздушного тура по Южной Америке в 1962 году.

Принц Уильям также получил три новых назначения. Наследник британского престола теперь будет называться главнокомандующим Мерсийского полка, главнокомандующим армейской авиацией и Королевским почетным коммодором авиации, Долина Королевских ВВС, где он ранее летал в качестве пилота.

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

74-летний король Чарльз стал главой вооруженных сил, когда он вступил на престол после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года, он также получает больше военных званий. Теперь монарх является спонсором HMS Queen Elizabeth, главнокомандующим Королевской шотландской драгунской гвардии, главнокомандующим Королевским танковым полком, генерал-капитаном Королевской артиллерии, генерал-капитаном Почетной артиллерийской роты, главнокомандующим Королевского полка Шотландии, Королевским почетным коммодором авиации Королевских ВВС Мархэм и главнокомандующим авиации полка Королевских ВВС.

А его супруга Камилла стала покровительницей Департамента капелланов Королевской армии. 76-летняя Камилла также является главнокомандующим Королевских улан (полк, в котором служил ее покойный отец, майор Брюс Шанд, во время Второй мировой войны), а также главнокомандующим стрелков гренадерской гвардии.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Читайте также: