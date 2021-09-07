Король рок-н-ролла собрал коллекцию костюмов отрекшегося монарха Эдуарда VIII

Короля Эдуарда VIII знали не только, как отрекшегося от трона монарха, который так и не был коронован, но и, как человека, который имел прекрасное чувство стиля и всегда выделялся своими образами.

Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс, скончавшийся в возрасте 80 лет в прошлом месяце, однажды на аукционе Sotheby's в Париже приобрел розовый костюм герцога Виндзорского, сказав тогда, что ему очень нравится хорошо сшитый в знаменитом ателье Сэвил Роу костюм отрекшегося короля. Сам Эдуард носил его в 50-х годах, когда жил во Франции. На этом фото Эдуард и его супруга Уоллис Симпсон запечатлены в 1951 году, а на герцоге как раз этот костюм, пишет Daily Mail.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон, Франция 1951 год / Getty Images

Чарли Уоттс появился в нем на публике в 2002 году во время пресс-конфереции мирового турне Rolling Stones 2002/2003 в компании коллег-музыкантов Мика Джаггера, Рона Вуда и Кита Ричардса.

Как рассказывают друзья Чарли, у него была целая коллекция костюмов дяди королевы Елизаветы II – короля Эдуарда VIII, но знали о ней только самые близкие люди.

Барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс в костюме короля Эдуарда VIII (на фото слева) / Getty Images

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Стилист и близкий друг Чарли - Уильям Гилкрист в британском GQ говорил, что музыкант всегда тщательно работал со своим портным над костюмами, а его любовь к одежде была настолько глубокой, что он занялся коллекционированием стильных костюмов покойного короля, пишет People.

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Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII (24 фото)

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