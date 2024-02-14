Король-романтик: бывший королевский дворецкий рассказал, чем Чарльз удивлял Камиллу в День влюбленных

Король Великобритании весьма старомоден, но все же не забывал о празднике всех влюбленных.

Бывший королевский дворецкий Грант Харролд рассказал о романтическом жесте короля Чарльза, который не имеет ничего общего с физическими подарками.

"Я никогда не видел никаких любовных записок, король очень традиционен и старомоден. Но были времена, когда мы устраивали ужины ко Дню святого Валентина для короля. Когда я работал с королем, он однажды попросил меня посоветовать ему фильм, который он и Камилла могли бы посмотреть вместе в праздник. И я посоветовал "В джазе только девушки" с Мэрилин Монро", - рассказал Грант, пишет express.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Говоря о любимых фильмах короля Чарльза и королевы Камиллы, он добавил, что они "ценители романтических комедий".

"Я думаю, что члены королевской семьи наслаждаются фильмами, как формой бегства от повседневной жизни", - добавил бывший сотрудник дворца.

Кстати, самым романтичный членом королевской семьи Харролд назвал принца Уэльского Уильяма. Он говорит, что старший сын Чарльза всегда был романтиком в душе.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

"Он всегда был джентльменом с Кейт и остается им по сей день. Его внимание к деталям всегда на высоте, и он делает все, чтобы Кейт чувствовала себя важной и ценной. Он самый романтичный член королевской семьи", - говорит дворецкий.

Напомним, сегодня в День святого Валентина мы вспоминали 10 королевских историй любви.

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