Король Швеции возмущён продажей семейных драгоценностей: украшения его матери выставят на аукцион

Король Швеции Карл XVI Густав / © Associated Press

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Король Швеции Карл XVI Густав опечалился новостью, появившейся на этой неделе: драгоценности, когда-то принадлежавшие его покойной сестре, принцессе Биргитте, будут выставлены на аукцион. Некоторые украшения, которые будут продаваться на аукционе, ранее принадлежали их матери — принцессе Сибилле.

«Король настолько консервативен, что это решение полностью противоречит его ценностям. Продажа украшений его матери на аукционе идет вразрез со всем, что он отстаивает», — заявил главный редактор шведского издания Svensk Damtidning Юган Т. Линдваль. «Не думаю, что можно исключать вероятность того, что король сам выкупит драгоценности своей матери».

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Принцесса Сибилла в колье, которое её потомки планируют продать этой осенью на аукционе / © Getty Images

Комментатор Герман Линдквист также назвал аукцион «неуместным» и рассказал, что король был «раздражён», когда узнал о нём.

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«Я в этом уверен. Личные ценности, связанные с личными воспоминаниями, не стоит продавать таким образом. Это можно сделать гораздо деликатнее и в более закрытой обстановке».

Король Швеции Карл XVI Густав / © Associated Press

Однако эти драгоценности не принадлежали шведской короне, поэтому семья Биргитты имела право решать, выставлять ли их на аукцион.

«Украшения, которые можно продать на аукционе, являются частной собственностью», — пояснила Маргарета Торгрен, директор информационного и пресс-департамента Королевского двора Швеции, изданию Svensk Damtidning. «Ничто из того, что является государственной собственностью или принадлежит фонду, не может быть продано на аукционе».

Аукцион Royal and Noble Jewels Sale, организованный Sotheby’s, состоится 11 ноября в Женеве. Среди украшений Биргитты, которые планируется выставить на продажу: сапфирово-бриллиантовое колье с серьгами, брошь с чрезвычайно редким сапфиром оранжево-розового цвета, кольцо с изумрудом и бриллиантами, колье из мелких жемчужин и бриллиантов.

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