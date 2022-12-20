Король танцует: Чарльз III неожиданно для себя пошел в пляс на публичном мероприятии

Король был в приподнятом настроении и с радостью станцевал вместе с людьми в еврейском общинном центре на Финчли-роуд, в Северном Лондоне.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

И хотя монарх несколько стеснялся выходить в центр танцпола и танцевать, его буквально вывели туда за руки мужчина и женщина, которая является сводной сестрой Анны Франк, которые и танцевали с королем за руки. Публика, собравшаяся на мероприятии, аплодировала Его Величеству.

Издание Daily Mail поделилось видео и показало, как танцевал король.

Женщину, танцевавшую с королем, зовут Ева Шлосс, ей 93 года, она пережила нацистские концлагеря, десятилетиями пропагандировала мир среди человечества и теперь имела честь станцевать с монархом во время празднования Хануки.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Он был милым, он действительно принимал участие, казалось, ему это нравилось, но для него необычно не произносить речь. Но он был очень расслаблен, и ему нравилось, я пыталась устроить с ним танец", - рассказала она прессе о танце с монархом.

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