Король упал: с монархом Норвегии случилась неприятность во время визита в Копенгаген

Неприятный инцидент ничуть его не огорчил и он продолжал искренне улыбаться.

Король Норвегии Харальд V и королева Соня посетили с двухдневным официальным визитом в Данию. Визит призван укрепить исторические связи и тесные добрососедские отношения между Данией и Норвегией, а также между двумя королевскими домами.

В Данию пара прибыла на королевском корабле к набережной Нордре Толдбод в Копенгагене. Затем 86-летний Харальд V и 85-летняя королева Соня направились к королевскому дворцу, где их должна была встретить королева Дании Маргрете II.

Ходит Харальд V с помощью костылей и поднимаясь по ступенькам он споткнулся и упал просто перед ногами королевы Дании.

Король Харальд V / Фото: Getty Images

Король Харальд V / Фото: Getty Images

Сотрудники дворца помогли королю подняться после чего он все же подошел к Маргрете II и поцеловал в щеку.

Король Харальд V, королева Соня, королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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