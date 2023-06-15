Король упал: с монархом Норвегии случилась неприятность во время визита в Копенгаген

Неприятный инцидент ничуть его не огорчил и он продолжал искренне улыбаться.
Король Норвегии Харальд V и королева Соня посетили с двухдневным официальным визитом в Данию. Визит призван укрепить исторические связи и тесные добрососедские отношения между Данией и Норвегией, а также между двумя королевскими домами.
В Данию пара прибыла на королевском корабле к набережной Нордре Толдбод в Копенгагене. Затем 86-летний Харальд V и 85-летняя королева Соня направились к королевскому дворцу, где их должна была встретить королева Дании Маргрете II.
Ходит Харальд V с помощью костылей и поднимаясь по ступенькам он споткнулся и упал просто перед ногами королевы Дании.
Сотрудники дворца помогли королю подняться после чего он все же подошел к Маргрете II и поцеловал в щеку.
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