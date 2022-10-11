Король в килте, а королева в жакете и юбке: Чарльз и Камилла прибыли в Абердиншир

Король Карл III и королева Камилла присутствовали на приеме, чтобы поблагодарить сообщество Абердиншира за их организацию и поддержку после смерти королевы Елизаветы II.

Король выразил особую благодарность тем, кто помог организовать и поддержать последнее путешествие королевы Елизаветы из ее любимого поместья Балморал в Абердиншире после ее смерти 8 сентября 2022 года.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Около 25 000 человек выстроились вдоль улиц округа, когда в прошлом месяце кортеж королевы направился в Эдинбург, где она покоилась в соборе Святого Джайлса.

Сегодня, короля и королеву встречали в залах Виктории и Альберта в Баллатере, недалеко от шотландского дома королевской семьи, где они приняли участие в приеме, чтобы поблагодарить сообщество Абердиншира за их организацию и поддержку после смерти. Елизаветы II, пишет Daily Mail.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король и королева встретились также с лошадьми и всадниками, которые стояли вдоль маршрута кортежа, когда он ехал из Балморала. В Абердиншире 550 человек участвовали в организации мероприятий после смерти королевы. Также на приеме присутствовали муниципальные работники, общественные деятели и ученики школы Ballater's Crathie.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз сегодня был одет в традиционный килт в сочетании с элегантным коричневым пиджаком, а Камилла была в таком же клетчатом ансамбле, состоящем из жакета и юбки, а также надела черные плотные колготы и остроносые туфли на каблуках. Камилла была в синих теплых перчатках, в этот раз не кожаных, которые немного странно смотрелись с ее образом.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

У королевы была традиционная укладка, на лице легкий макияж, а в ушах любимые серьги-висюльки. Напомним, ранее мы рассказывали, что королева будет коронована вместе с Чарльзом и наденет корону с самым знаменитым алмазом в мире.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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