Король в костюме, а королева в сиреневом платье: шведские монархи приняли на аудиенции президента Зеленского

В Instagram королевской семьи опубликовали несколько фотографий с приема. Президент Украины появился на встрече в черной футболке с Гербом Украины на груди и в брюках-карго в стиле милитари. В похожем образе он был и на аудиенции у короля Бельгии Филиппа несколькими днями ранее.

Король Карл Густав надел черный классический костюм в сочетании с белой рубашкой, пестрым галстуком и кожаными туфлями. А его супруга королева Сильвия облачилась в сиреневое платье с длинными рукавами и нюдовые туфли-лодочки на каблуках. В руках Ее Величество держала лаковый клатч и платок в цветочный принт, на груди у нее была пришпилена брошка, а на шее жемчужное колье и жемчужные серьги в ушах.

Сильвия сделала свою фирменную укладку и легкий макияж с помадой, подобранной под цвет ее наряда.

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Также ранее, напомним, президент Украины Зеленский встретился с королем и королевой Испании в Мадриде.

Королева Летиция, король Филипп VI и президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

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