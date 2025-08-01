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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Король в отпуске: испанский монарх принимает участие в соревнованиях на море

Король Испании Филипп VI уже прибыл в Пальма-де-Майорку, где королевская семья проводит летний отпуск.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Филипп VI

Король Филипп VI / © Getty Images

Монарх принимает участие в гонках на борту судна Aifos во время 43-го Кубка Короля по парусному спорту. Соревнования Copa del Rey проходят ежегодно на Майорке, и король принимает в них участие постоянно.

Король Филипп VI страстный мореплаватель. Будучи принцем Астурийским, он проходил подготовку в испанском флоте, прежде чем стать генерал-капитаном после восшествия на престол в 2014 году. Он ежегодно участвует в регате на борту судна «Айфос», которое заняло второе место в регате 2024 года.

Король Филипп VI / © Getty Images

Король Филипп VI / © Getty Images

Тем временем папарацци удалось запечатлеть королеву Летицию с дочками Леонор и Софией по пути в кинотеатр.

Королева Летиция, инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Королева Летиция, инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

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