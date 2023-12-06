Король в ярости: приглашение на Рождество для Меган и Гарри может быть отозвано

По словам одного королевского эксперта, принц Гарри и Меган Маркл некоторое время отчаянно пытались наладить отношения с королем Чарльзом. Но теперь этот момент, похоже, окончательно утерян.

Согласно новым сообщениям, приглашение принца Гарри и Меган Маркл провести Рождество с королевской семьей в Сандрингеме, может быть "отозвано" еще до того, как оно будет отправлено, пишет express.

Пара не проводила праздничные дни в Великобритании с 2018 года. В 2019 году Меган и Гарри все еще являлись членами королевской семьи, но решили провести Рождество с мамой Меган Дорией в Калифорнии. А последние три Рождества они провели в США, куда переехали в 2020 году.

Меган и Гарри на Рождество в Сандрингеме с королевской семьей / Фото: Associated Press

В прошлом месяце друг Сассекских рассказал, что пара готова принять приглашение провести Рождество с членами королевской семьи в Сандрингеме.

После спекуляций по поводу того, направит ли король Чарльз приглашение своему младшему сыну и невестке, редактор дневника Daily Mail Ричард Иден утверждает, что приглашение может быть "отозвано" еще до того, как оно будет получено. И связано это с выходом книги Омида Скоби (неофициального биографа Сассекских), который назвал в голландской версии книги имена тех самых людей из королевской семьи, который якобы интересовались цветом кожи еще не рожденного сына Меган и Гарри – Арчи. Говорят, Букингемской дворец даже раздумывает над судебным иском.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

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