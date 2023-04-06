Король во фраке, а королева в платье-пальто: Чарльз и Камилла на службе в Йоркском соборе

Король Чарльз и королева Камилла посетили службу Royal Maundy в Йоркском соборе. Ранее - в прошлом году - они заменяли королеву Елизавету II на мероприятии.

Служба стала первой для Чарльза в лице нового монарха. Ежегодно в четверг перед Пасхой королева Елизавета раздавала специальные монеты, известные как "Чистые деньги", чтобы отметить тех, кому исполнилось 70 лет, за выдающееся христианское служение своим общинам. Король Чарльз сегодня сделал то же самое, раздав монеты, и поблагодарил людей за их работу в церкви впервые с тех пор, как он стал монархом и главой англиканской церкви.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

В знак уважения к своему возрасту король Чарльз подарил монеты 74 мужчинам и 74 женщинам в качестве благодарности за их вклад в общество. Получатели выбираются из различных епархий англиканской церкви по всей стране.

Его мать Елизавета II в последний раз посетила Королевскую службу в Чистый четверг в 2019 году. Это было в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, вместе с ней была ее внучка - принцесса Евгения. Королева раздала 93 монеты за свои 93 года.

Королева Елизавета II с внучкой принцессой Евгенией на службе в 2019 году / Фото: Getty Images

Чарльз и Камилла прекрасно выглядели. Король был в черном фраке, жилете, белой рубашке и серых полосатых брюках, подобрав к образу голубой галстук с принтом. Королева надела одно из любимых синих пальто с белым воротником и широкополую шляпу в тон с белой лентой. Образ Ее Величества дополняла золотая подвеска на шее, жемчужные серьги, несколько золотых браслетов, часы на черном кожаном ремешке и брошка на груди. В руках Камилла держала маленькую сумку Chanel.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Вчера днем, напомним, король и королева вчера прибыли в Йоркшир и посетили фуд-корт Talbot Yard в Малтоне.

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