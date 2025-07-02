Король во фраке, а королева в синем пальто: Чарльз и Камилла побывали на садовой вечеринке в Шотландии

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Их Величества прибыли на Садовый прием во Дворце Холирудхаус, где также появилась сестра короля — королевская принцесса Анна.

Монаршая чета находится в Шотландии, чтобы отметить Королевскую неделю. Чарльз III принял участие в церемонии передачи ключей и провел церемонию инвеституры ранее во вторник.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла появилась на садовой вечеринке в синем платье и пальто от Fiona Clare, а также шляпе от Philip Treacy. У нее на шее был жемчужный чокер с бриллиантовой застежкой из собственной коллекции, в ушах жемчужные серьги-подвески и на груди пришпилена брошь «Бриллиантовый чертополох», которая когда-то принадлежала королеве Марии, а затем перешла по наследству ее внучке, королеве Елизавете II. Камилла сделала укладку и легкий дневной макияж.

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Король Чарльз появился на мероприятии в черном фраке, серых полосатый брюках, белой рубашке, жилете и галстуке. В руке монарх держал шляпу-цилиндр и зонт-трость.

Королева Камилла / © Getty Images

Напомним, буквально днем ранее король осматривал Королевскую роту лучников во время церемонии передачи ключей в садах дворца Холирудхаус, где появился в светло-сером костюме в клетку.

Тем временем королева Камилла в гороховом платье приветствовала лорда-лейтенанта сэра Яна Ранкина во время прибытия на официальное открытие библиотеки Рато в Ньюбридже в честь партнерства с Эдинбургским международным книжным фестивалем и городскими библиотеками Эдинбурга.