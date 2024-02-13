Король выделил всего 30 минут: названа настоящая причина короткой встречи Гарри и Чарльза

Принц Гарри уже давно вернулся в Лос-Анджелес из Лондона, а эксперты все еще обсуждают его визит в Британию.

Герцог Сассекский отправился первым же рейсом домой, когда узнал, что его отец король Чарльз болен раком. Король, правда, не оценил такой эмоциональный поступок.

Эксперты объяснили, почему встреча Гарри и Чарльза в Кларенс-хаусе продлилась всего 30 минут, а не 45, как говорилось ранее.

По словам королевского эксперта Роберта Джобсона, во время их встречи король виделся с Гарри всего полчаса, чтобы снизить уровень стресса.

Принц Гарри и король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Вы же не хотите, чтобы у него повышалось кровяное давление. Король не очень хорошо себя чувствует, какой бы тип рака это ни был, он проходит курс лечения. Самое лучшее для него — спокойствие. После первого поцелуя и объятий, люблю тебя, папа, надеюсь, ты скоро поправишься, какие вопросы будут подняты? Вещи, от которых у вас поднимется кровяное давление", - сказал эксперт в комментарии, пишет Daily Mail.

К тому же, Гарри не хотел долго находиться в одной комнате с Камиллой.

В статье для The Telegraph подруга Камиллы и британская журналистка Петронелла Вятт сказала: "Гарри, как я слышала, предпочитал не находиться в одной комнате со своей мачехой, когда говорил с королем о его диагнозе".

Король Чарльз и королева Камилла в Сандрингеме / Фото: Associated Press

В своих мемуарах принц Гарри не очень лестно высказывался о второй супруге его отца. Он написал, что это Камилла "сливала" в прессу всю инсайдерскую информацию из дворца, чтобы улучшить свою репутацию в СМИ. Чарльз, вероятно, был разочарован такой откровенностью младшего сына.

Напомним, ранее мы рассказывали, что принц Гарри проигнорировал правило, которое касается абсолютно всех членов семьи, которые хотят встретиться с монархом.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

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