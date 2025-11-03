Королем его назначил диктатор: какой была церемония восшествия на престол испанского монарха Хуан Карлоса I

Король Хуан Карлос I и королева София / © Associated Press

В 1947 году диктатор Франсиско Франко провозгласил Испанию монархией, но престол остался незанятым. Граф Барселонский, основной претендент на трон, ранее был врагом Франко и участвовал в заговоре против него.

В 1956 году единственный брат Хуана Карлоса — 14-летний инфант Альфонсо — погиб в Португалии в результате несчастного случая при неосторожном обращении с оружием. Неизвестно, сам ли Альфонсо спустил курок или его случайно (при игре с оружием или чистке ствола) застрелил Хуан Карлос.

Восшествие на испанский престол короля Хуан Карлоса I в 1975 году / © Associated Press

А 22 июля 1969 года Франсиско Франко назначил наследником испанского престола 31-летнего Хуана Карлоса, старшего сына графа Барселонского, против воли отца. Традиционно наследником престола в Испании мог быть только принц Астурийский, но поскольку Франко не обладал полномочиями присвоить титул принца Астурийского Хуану Карлосу, был изобретен специальный титул «принца Испании». Хуан Карлос должен был взойти на престол не сразу, а лишь после кончины Франко, что и случилось 22 ноября 1975 года.

Восшествие на испанский престол короля Хуан Карлоса I в 1975 году / © Associated Press

На этих фотографиях вы можете увидеть, как Хуан Карлос стал королем на церемонии его восшествия на престол, которая состоялась 22 ноября 1975 года. На тот момент он уже был женат на Софии греческой, с которой они растили троих детей — двоих дочерей инфант Елену и Кристину и наследного принца Фелипе, которому на тот момент было 7 лет.

Восшествие на испанский престол короля Хуан Карлоса I в 1975 году рядом с ним королева София / © Associated Press

На этой фотографии можно увидеть, как новоиспеченный король Хуан Карлос I приветствует толпу у церкви Лос-Херонимос, прибыв туда вместе с королевой Софией, наследным принцем Фелипе и принцессами Еленой и Кристиной на мессу благодарения в честь его восшествия на престол 27 ноября 1975 года.

Благодарственная месса в честь восшествия на престол короля Хуан Карлоса I в 1975 году / © Associated Press

А это король Хуан Карлос I и королева София машут мадридской публике с балкона Национального дворца во время празднования их восшествия на престол в Испании. Балкон покрыт гобеленом с изображением королевского герба. На снимке видно, что на королеве лаконичное платье, а на голове традиционная испанская мантилья.