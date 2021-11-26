Королева будет недовольна: принц Уильям оказался в эпицентре расистского скандала

Давно что-то британскую королевскую семью не обвиняли в расизме.

В эпицентре нового скандала оказался принц Уильям, второй в линии наследования престола человек. На этой неделе герцог Кембриджский выступил с речью на церемонии вручения наград Tusk Conservation Awards, он призвал защитить мир природы от воздействия людей, но его комментарии вызвали негативную реакцию в Твиттере после сообщений в британской прессе.

Принц Уильям / Associated Press

Принц Уильям, как покровитель Tusk, вручил призы ведущим защитникам природы из африканских стран на церемонии в понедельник, 22 ноября. В своей речи он сказал: "Возрастающее давление на дикую природу и дикие пространства Африки в результате человеческой популяции представляет собой огромную проблему для защитников природы, как и во всем мире", пишет newsweek.com. Вот только его слова разобрали на цитаты в несколько иной формулировке, что привело к неправильной трактовке и, соответственно, скандалу.

В речи своей принц говорил: "Наша дикая природа играет жизненно важную роль в поддержании баланса природы и поддержания этого драгоценного цикла жизни. Если мы будем продолжать разрушать или удалять нити, составляющие естественный гобелен жизни на Земле, он просто начнет разрушаться, что усугубит изменение климата еще больше". Уильям особо не упоминал о росте населения. Однако его комментарии были осуждены многими в Твиттере как нападение на чернокожее население континента со стороны номинального главы учреждения с колониальной историей.

Принц Уильям / Associated Press

Не удержался от комментария и "рупор Меган и Гарри" журналист Омид Скоби. Он написал:

In other news, Prince William has been called an "imperialist colonizer" after blaming African population growth for wildlife loss. Again. The duke's recent statement has been branded simplistic, racist and out of touch by critics and leaders. https://t.co/o1SJhmk0T2 — Omid Scobie (@scobie) November 25, 2021

"Из других новостей, принца Уильяма назвали "империалистическим колонизатором" после того, как он обвинил рост африканского населения в потере дикой природы. А недавнее заявление герцога было названо критиками и лидерами упрощенным, расистским и не имеющим отношения к делу".

Принц Уильям / Associated Press

А газета The Times напечатала неполную речь принца Уильяма, что вызвало еще большую волну возмущений в соцсети. "Растущее давление на дикую природу и дикие пространства Африки в результате численности населения представляет огромную проблему для защитников природы", написали они, а в Твиттере опубликовали пост с текстом: "Принц Уильям возобновил свою атаку на рост населения в Африке, обвиняя его в уничтожении дикой природы на континенте". Критики заявили, что у принца и у самого трое детей, поэтому его слова звучат неуместно.

Prince William has renewed his attack on population growth in Africa, blaming it for destroying wildlife on the continent



Critics have accused the Prince of hypocrisy for making such claims while expecting his third child https://t.co/KGwaysUT4H — The Times (@thetimes) November 23, 2021

Впрочем, вряд ли Уильям кого-то хотел обидеть, он, как известно, ярый борец за экологию, к тому же в речи своей упомянул, что проблема перенаселения относится не только к африканскому континенту, но и ко всей планете в целом.

В прошлый раз в расизме членов королевской семьи обвиняли Меган и Гарри, это было в интервью Опре Уинфри в марте 2021 года. Кстати, недавно Опра удалила это интервью из своего канала на Youtube.

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