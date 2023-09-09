Королева Бутана в третий раз стала мамой: стал известен пол ребенка

Королева Бутана Джецун Пема Вангчук сегодня, 9 сентября, в третий раз стала мамой – у нее родилась девочка. Об этом сообщили на официальной странице Джецун Пемы в Instagram.

Королева и новорожденная принцесса чувствуют себя хорошо.

"Для нас большая честь поделиться прекрасной новостью о том, что сегодня в Их Величеств Друк Гьялпо и Гьялцуэн родилась здоровая девочка, совпадающая с 25 днем 7-го месяца года женского водяного кролика, во Дворце Лингкана, Тимпху.

И Ее Величество, и Королевский ребенок чувствуют себя хорошо. Новорожденная Принцесса – третий ребенок и первая дочь Их Величеств.

Их Величества выражают сердечную благодарность медицинской команде преданных врачей и медсестер, Чжун Дратшанг за все совершенные молитвы и всем за пожелания", – говорится в сообщении.

Напомним, королевские супруги Бутана – Джигме Кхесар Намгьел Вангчук и Джецун Пема Вангчук – воспитывают еще двух сыновей.

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