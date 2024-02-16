Королева была бы в шоке: Гарри и Меган изменили фамилию своим детям

Принц Гарри и Меган Маркл, а также двое их детей теперь будут известны под фамилией Сассекские.

Герцог и герцогиня отошли от давней традиции, которой уже более 64 лет, согласно которой все наследники покойной королевы Елизаветы II и принца Филиппа будут носить их двойную фамилию Маунтбаттен-Виндзор.

Принцу Арчи и принцессе Лилибет при рождении дали фамилию Маунтбеттен-Виндзор, но после коронации их деда, короля Чарльза, их родителя решили, что дети будут известны под фамилией Сассекские (отсылка к их титулу).

Именно под этой фамилией информация о Меган, Гарри и их детях появилась на их новом сайте sussex.com, что вызвало критику со стороны некоторых людей, поскольку пара отказалась от королевских обязанностей, но все еще использует свои титулы герцога и герцогини Сассекских.

Меган и Гарри на Рождество в Сандрингеме с королевской семьей / Фото: Associated Press

Инсайдер сообщил The Times, что Гарри и Меган провели ребрендинг своего веб-сайта, чтобы "объединить" свою семью после того, как их дети начали использовать фамилию Сассекских, пишет express.

Напомним, что Гарри и Меган разрешено продолжать использовать свои титулы герцога и герцогини Сассекских, но не разрешается использовать их для каких-либо коммерческих предприятий в рамках соглашения, заключенного после того, как они ушли с поста работающих членов королевской семьи.

На этой неделе Гарри и Меган находятся в Ванкувере в Канаде, чтобы начать обратный отсчет до "Игр Непокоренных" 2025 года, на которых впервые будут представлены зимние виды спорта. Турнир пройдет в феврале следующего года на курорте Уистлер и будет включать в себя такие соревнования, как горные лыжи, лыжные гонки и керлинг.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

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