Королева была в ярости: какая прическа принцессы Дианы разозлила Елизавету II

Любимый стилист принцессы Дианы нарушил молчание спустя 27 лет после ее гибели и рассказал о своем сотрудничестве с первой супругой принца Чарльза.

Мистер Далтон, который на протяжении десяти лет был личным парикмахером Дианы на пике ее славы, никогда ранее не рассказывал публично о своей роли в отношениях с принцессой. Как пишет Daily Mail, его наконец убедили рассказать свою историю в новой книге "Все дело в волосах: мое десятилетие с Дианой", написанной Рене Плант, одним из ведущих мировых коллекционеров памятных вещей, связанных с Дианой.

На протяжении десятилетий парикмахер преданно хранил секреты Дианы, включая ее боль из-за распада брака и ее горе из-за оскорбительных слухов о том, что принц Гарри на самом деле не был сыном Чарльза.

Принцесса Диана на открытии парламента в 1984 году / Фото: Getty Images

76-летний господин Далтон говорит: "Я никогда не выступал публично, но Дианы не стало 27 лет назад, и я стал частью истории. Она была невероятно смешной, невероятно обаятельной и даже более красивой в реальной жизни, чем показывают ее фотографии. Я хочу поделиться своими историями, чтобы сохранить ее наследие", - заявил он.

Одной из история парикмахер уже поделился, а именно рассказал об одной фатальной прическе, которую он сделал принцессе в 1984 году и, которая, очень разозлила королеву Елизавету II.

Это был выход принцессы Уэльской с принцем Уэльским на государственное открытие парламента. Диана и Ричард решили поэкспериментировать с прической и парикмахер заплел ее волосы в сложный пучок или "шиньон" вокруг ее семейной тиары "Спенсера". Это был один из немногих случаев, когда покойная королева была "в ярости" на свою невестку, ведь все внимание прессы было приковано к новой прическе Дианы, а не к мероприятию, которое посетила королевская семья.

Принцесса Диана на открытии парламента в 1984 году / Фото: Getty Images

"Гламурная новая прическа Дианы попала на первые страницы газет на следующий день, полностью затмив торжественность события. Принцесса усвоила урок в тот день и поклялась, что ее волосы больше никогда не будут в центре внимания и не будут отвлекать людей от работы королевской семьи. С этого момента я подстригал ее волосы максимум на четверть дюйма. Ее стиль был простым и подчеркивал ее достоинства. Поскольку стрижка была короткой, я мог привести ее в порядок за 15 минут", - вспоминает парикмахер.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам редкие фото принцессы Дианы с длинными волосами.

Читайте также:

Принцесса Диана до свадьбы с принцем Чарльзом (13 фото)