Королева была взволнована: на Виндзорском конном шоу ее внучка - леди Луиза - управляла повозкой принца Филиппа

Королева была взволнована: на Виндзорском конном шоу ее внучка - леди Луиза - управляла повозкой принца Филиппа

На гала-концерте Королевского Виндзорского конного шоу, который посетила королева Елизавета II в минувшее воскресенье, особое внимание было приковано к 18-летней внучке монарха - леди Луизе Виндзор.

Дочь принца Эдварда и графини Софи отдала дань уважения своему дедушке и покойному мужу королевы – принцу Филиппу, управляя повозкой герцога Эдинбургского по арене во время эмоционального шествия в финале шоу "Галопом по истории", которое было организовано в честь 70-летнего правления Елизаветы II.

Леди Луиза / Фото: Getty Images

18-летняя внучка королевы разделяет страсть к вождению экипажа со своим любимым дедушкой, который сыграл важную роль в становлении этого вида спорта в Великобритании. Ее Величество с особым трепетом наблюдала, как ее младшая внучка появилась в одной из карет принца Филиппа, пишет Daily Mail.

Вождение экипажа было одним из любимых занятий принца Филиппа с 1970-х годов, и он участвовал в гонках возле Норфолка, прежде чем представлять Великобританию на нескольких чемпионатах мира и Европы.

Принц Филипп ведет карету во время Королевского виндзорского конного шоу в Виндзоре, май 2019 года / Фото: Associated Press

Покойный герцог Эдинбургский был активным наездником даже в преклонном возрасте, а леди Луиза унаследовала его страсть. В прошлом году девушка впервые приняла участие в Королевском Виндзорском конном шоу, которое проходит на территории Виндзорского замка. Также Луиза водила карету принца Филиппа, когда участвовала в конференции Шампань Лоран-Перье Британского общества водителей.

леди Луиза / Фото: Getty Images

Кстати, мама леди Луизы, графиня Софи Уэссекская, тоже управляет экипажем.

Графиня Софи / Фото: Getty Images

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