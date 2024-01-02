Королева Дании Маргрете II объяснила, почему отреклась от престола в пользу сына

Ее Величество пребывала на престоле долгие 52 года, взойдя на него 14 января 1972 года.

Свою волю королева Дании огласила в новогодней речи.

"Я решила, что сейчас самое подходящее время. 14 января 2024 года, через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца, я уйду с поста королевы Дании. Я оставляю трон своему сыну, кронпринцу Фредерику. Такое долгое время не проходит бесследно ни для одного человека – даже для меня! Время идет, а "болезни" увеличиваются. Ты уже не справляешься с тем же, что мог раньше", - гласило заявление королевы.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Датский королевский дом еще в феврале объявил, что королева перенесла обширную операцию на спине, которая прошла хорошо. С тех пор на публике Маргрете II появлялась с тростью.

В своей новогодней речи королева также поблагодарила своих сторонников и народ Дании за их ошеломляющую теплоту и поддержку, которую получал на протяжении многих лет своего правления.

"Спасибо сменяющимся правительствам, с которыми всегда было приятно работать, и парламенту, который всегда встречал меня с доверием", - продолжилось ее заявление. "Моя благодарность многим, многим людям, которые на особых мероприятиях, а также каждый день окружали меня и мою семью теплыми словами и мыслями. Это сделало эти годы драгоценными камнями. Поддержка и помощь, которые я получала на протяжении многих лет, сыграли решающую роль в выполнении моей задачи. Я надеюсь, что новая королевская чета будет встречена с таким же доверием и любовью, как и я", - гласит заявление королевы.

Кронпринц Фредерик и королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Напомним, с 14 января новым королем Дании станет 55-летний кронпринц Фредерик, а его супруга 51-летняя кронпринцесса Мэри станет новой королевой-консортом. Старший сын пары - принц Кристиан, который в 2023 году отметил 18-летие, станет первым в очереди на престол.

Принц Кристиан по центру со своими родителями кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри / Фото: Getty Images

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