Королева Дании Маргрете II отреагировала на войну в Украине и сделала пожертвование украинцам

Королевская семья Дании объявила о пожертвовании 1 млн датских крон для помощи украинцам.

Королева Маргрете сделала одно из самых резких заявлений королевской семьи по поводу войны в Украине. В заявлении, размещенном на официальном сайте Датского королевского двора, говорится:

"В Европе снова война. Мне очень грустно наблюдать за тем, что сейчас происходит в Украине. Прогресс и надежда, которые расцвели в Европе после падения Берлинской стены, теперь рушатся на наших глазах".

Королева написала, что датчане симпатизируют народу Украины. Она также говорила об ужасах военных разрушений и героизме тех, кто боролся за свободу, заканчивая свое послание словами: "Пусть эта бессмысленная война закончится как можно скорее".

Королева Маргрете II / Getty Images

Также датская королевская семья объявила о пожертвовании в размере 1 000 000 датских крон (примерно 147 400 долларов США) для жертв войны в Украине. Пожертвование поступило от Фонда королевы Маргрете и принца Хенрика и Фонда наследного принца Фредерика и наследной принцессы Мэри и переправится в фонд "Вместе за Украину", инициативу, начатую большим количеством датских благотворительных организаций, - сообщает townandcountrymag.com.

81-летняя Маргрете родилась всего через неделю после вторжения нацистской Германии в Данию. Оккупация Дании продолжалась до 1945 года, а Германия находилась под прямой военной оккупацией с августа 1943 года до победы союзников в мае 1945 года. Во время оккупации датская королевская семья оставалась в стране, а дед Маргрете, король Кристиан X, оставался главой датского государства.

В 2020 году королева Маргрете поделилась своими воспоминаниями об освобождении. Хотя ей было всего пять лет, она ясно помнит ту ночь, говоря: "Я проснулась, когда услышала людей на улицах, не за моим окном, но недалеко от него… Меня не загнали обратно в постель. Потом пришел мой отец и сказал: мир, война окончена", — вспоминает она. "Я не совсем поняла, что это значит, но я поняла, что все люди были очень счастливы. Я навсегда запомнила тот вечер в деталях. Этот вечер - должно быть, одно из моих самых ранних воспоминаний, которые я так хорошо помню", - сказала Маргрете.

Тот факт, что она выжила во время одной из самых ужасных войн в Европе, делает ее сообщение об Украине еще более острым.

Заявление королевы Маргрете полностью:

"В Европе снова война. Мне очень грустно наблюдать за тем, что сейчас происходит в Украине. Прогресс и надежда, которые расцвели в Европе после падения Берлинской стены, теперь рушатся на наших глазах.

Ежедневно мы видим картины разрушений и несправедливости войны. Плачевные картины детей и женщин, которые должны проститься со своими отцами, братьями и мужьями, которые сражаются за Украину как солдаты, но и героические картины сильной украинской молодежи, которые борются за свободу, на которую они имеют право, и которую они защищают со своей жизнью прямо сейчас.

На нас, датчан, вся ситуация производит неизгладимое впечатление. Мы сочувствуем народу Украины и поддерживаем всех, кто оказывает помощь и спасает жизни.

Да прекратится эта бессмысленная война как можно скорее".

Напомним, в январе 2022 года королева Маргрете II встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Королева Маргрете II, Дмитрий Кулеба и кронпринц Фредерик / Getty Images

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