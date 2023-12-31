Королева Дании Маргрете II отреклась от престола

Об этом Ее Величество заявила во время новогодней речи.

83-летняя королева Дании Маргрете II покинет королевский престол. Об этом она сказала во время новогодней речи.

"Я оставляю трон своему сыну, кронпринцу Фредерику", – заявила королева.

Смена престола состоится 14 января следующего года, когда кронпринц Фредерик станет королем Дании.

Маргрете II / Фото: Getty Images

После заседания Государственного совета премьер-министр объявит об изменении престола в замке Кристиансборг.

Напомним, королева Маргрете II заняла трон 14 января 1972 года после смерти своего отца, короля Фредерика IX. Она правит страной уже 52 года. Раньше королева говорила, что останется монархом до самой смерти. После смены престола она будет продолжать титуловаться Ее Величеством.

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