Королева Мэри поделилась с королевой Летицией неожиданным модным лайфхаком

Королева Испании Летиция страдает невромой Мортона и хронической метатарзалгией, поэтому на публике все чаще появляется в удобной обуви.

Много лет Летиция молчала о своем недуге и продолжала носить каблуки. Но уже больше года, как королева изменила свои предпочтение в выборе обуви, чтобы хоть немного облегчить свое состояние.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Как пишет royalfamily.news, королева Летиция пока не хочет делать операцию, хотя специалисты уверяют ее, что это несложная процедура, но с болезненным и долгим восстановлением. После операции Летиции придется носить специальную ортопедическую обувь около трех недель, а затем постепенно переходить на широкую и плоскую обувь до полного выздоровления.

Во время визита в Данию в ноябре 2023 года королева Летиция получила поддержку и неожиданный совет от наследной тогда принцессы Мэри.

Королева Летиция и король Филипп VI в Дании с кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри / Фото: Getty Images

Будущая королева Мэри тогда призналась ей, что, надевая объемные и длинные платья, она выбирает удобную обувь, например, низкие кроссовки, чтобы избежать дискомфорта. Совет, который удивил Летицию, и она начала его применять.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Также теперь чаще Летицию можно увидеть в обуви на низком каблуке или невысокой платформе, которые она носит, чтобы избежать разрушительного воздействия недуга.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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