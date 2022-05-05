Королева Елизавета II больше не будет посещать садовые вечеринки в Букингемском дворце: названа причина

Королева Елизавета II больше не будет посещать садовые вечеринки в Букингемском дворце: названа причина

Букингемский дворец сделал новое заявление о планах Ее Величества королевы на ближайшее будущее.

Сообщается, что монарх не будет присутствовать на вечеринках в Букингемском саду в этом году, а вместо этого ее будут представлять другие члены королевской семьи, вероятно, речь идет о принце Чарльзе и его супруге Камилле, а также о принце Уильяме и герцогине Кембриджской.

96-летняя Елизавета II испытывает трудности с мобильностью. И хотя она все еще принимает гостей на частных аудиенциях в Виндзоре и даже пытается передвигаться по дому без трости, выходить на широкую публику королева уже не может.

Королева Елизавета II на вечеринке в Букингемском саду / Associated Press

Сообщается, что на мероприятиях, которые пройдут первый раз с 2019 года (а ранее не проводились из-за пандемии), королева впервые не появится.

Также читайте Елизавету II подвергли опасности: в королевские казармы проник злоумышленник

Обычно каждое лето в саду Букингемского дворца проводится до трех вечеринок, а также еще одна во дворце Холирудхаус в Эдинбурге, пишет Daily Mail. После того как за последние два года вечеринки были отменены из-за пандемии, сегодня утром королевские помощники объявили, что мероприятия может снова состояться в следующие три среды этого месяца — 11, 18 и 25 мая. А вечеринка в Холирудхаусе пройдет 29 июня.

Вечеринки будут проходить в год платинового юбилея королевы и проводятся для гостей в знак признания их положительного вклада в жизнь общества по всей Великобритании.

Королева Елизавета II на вечеринке в Букингемском саду / Associated Press

В следующий четверг, 12 мая, также состоится "Ежегодная вечеринка в саду Not Forgotten Association", которую проведет дочь королевы - принцесса Анна, покровительница благотворительной организации.

Ассоциация "Незабытые" обеспечивает развлечения, досуг и отдых для раненых или больных, а также для бывших военнослужащих - мужчин и женщин с ограниченными возможностями.

Читайте также: