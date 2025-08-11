Королева Елизавета II была против: принцессу Беатрис хотели назвать совсем другим именем

Сара Фергюсон и принц Эндрю с дочерью Беатрис / © Associated Press

Спустя много лет стало известно, что королева Елизавета II была против, чтобы принцессе дали то имя, которое придумали ее родители.

У Сары Фергюсон и принца Эндрю родилась дочь 8 августа 1988 года. Однако ее имя не было раскрыто публике в течение целых двух недель после ее рождения.

Маленькая принцесса Беатрис на руках у матери Сары / © Associated Press

В то время страна затаила дыхание и ждала, когда же станет известно имя нового члена королевской семьи, который на тот момент был пятым в очереди на престол, пишет Daily Mail.

А когда имя наконец было раскрыто, это стало сюрпризом для букмекеров и всей страны. Никто не ожидал, что в 1988 году новорожденную принцессу назовут Беатрис.

Принцессы Евгения и Беатрис / © Сара Фергюсон/Instagram

На самом деле, многие люди уже в мае того года были уверены, что девочку назовут Аннабель. Также среди претенденток были имена Шарлотта и Виктория. На имя Беатрис не было сделано ни одной ставки в двух крупнейших букмекерских конторах того времени.

Газетчикам стало известно, что Сара и Эндрю хотели назвать дочь Аннабель, но имя не пришлось по душе королеве Елизавете II. В итоге королева предложила имя Беатрис, которое было именем младшего ребенка королевы Виктории. Имя происходит от латинского «тот, кто приносит радость». Имя было достаточно королевским и достаточно необычным, так что было решено назвать ребенка Беатрис.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Отметим, сейчас Беатрис уже мама двоих дочерей, которым она дала красивые имена — Сиенна и Афина.