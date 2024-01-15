Королева Елизавета II была зла на Меган и Гарри: какой была причина

Королева была разгневана и расстроена, услышав заявление принца Гарри и Меган Маркл о том, что они получили ее благословение назвать свою дочь Лилибет, говорится в новой книге Роберта Хардмана.

По словам автора, один из сотрудников сообщил, что покойная монарх была "настолько зла, насколько я когда-либо ее видел" после того, как пара публично заявила, что королева "поддерживает" их решение использовать свое детское имя.

Об этом рассказывается в новой биографической книге "Становление короля: король Чарльз III и современная монархия", пишет Hello!

Гарри и Меган приветствовали свою дочь в июне 2021 года, подтвердив, что решили назвать ее Лилибет Диана.

Принцесса Лилибет / Фото: instagram.com/misanharriman

Лилибет — детское прозвище королевы, восходящее к ее юности. Лишь наиболее близкие к монарху люди могли называть ее так – отец король Георг VI, мать королева Елизавета, сестра принцесса Маргарет и муж принц Филипп, а также несколько очень близких друзей.

В то время ходили слухи о том, просили ли Гарри и Меган разрешения у Ее Величества. BBC сообщила, что источник во дворце сообщил, что королеву не спрашивали, в то время как другие издания заявили, что, когда ей позвонила пара, она не чувствовала себя в состоянии сказать "нет".

Однако представитель Сассексов настаивал на том, что пара не использовала бы это имя, если бы королева не "поддержала". В заявлении говорится: "Герцог поговорил со своей семьей перед объявлением - фактически его бабушка была первым членом семьи, которому он позвонил.

Герцогиня Меган, принц Гарри и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В своей книге господин Хардман рассказал, что один из сотрудников "в частном порядке вспомнил, что Елизавета II была "настолько зла, насколько я ее когда-либо видел" после того, как Сассекские объявили, что она благословила их назвать их маленькую дочь Лилибет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как личный секретарь королевы Елизаветы II описал последние минуты ее жизни.

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