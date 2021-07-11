Королева Елизавета II эмоционально обратилась к сборной Англии накануне матча с Италией

Королева Великобритании Елизавета II также переживает за сегодняшний матч между сборными Англии и Италии.

Ее Величество направила сообщение сборной Англии по футболу и тренеру Гарету Саутгейту по случаю предстоящего финального матча Италия — Англия в рамках Чемпионата Европы по футболу 2020. Текст послания был опубликован в Instagram королевы Елизаветы II:

"55 лет назад мне посчастливилось вручить Кубок мира Бобби Муру, и я увидела, что значит для игроков, руководства и вспомогательного персонала выйти в финал крупного международного футбольного турнира и выиграть его.

Я хочу поздравить всех вас, а также от лица членов моей семьи, с выходом в финал Чемпионата Европы и передать свои добрые пожелания на завтрашний день в надежде, что история зафиксирует не только ваш успех, но и дух, приверженность и гордость, которых вы придерживались", - гласило сообщение, опубликованное вчера и представлено фото самой королевы во время вручения кубка 55 лет назад.

Напомним, принц Уильям Кембриджский приедет болеть за англичан на стадион Уэмбли сегодня вечером. Составит ли ему компанию его супруга Кэтрин, пока не известно. Вечером герцогиня посетила вместе с отцом Майклом Миддлтоном финал Уимблдонского теннисного турнира.

Принц Уильям, принц Джордж и герцогиня Кэтрин / Getty Images

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