Королева Елизавета II и ее сын Чарльз: трогательные фото из семейного архива

Сегодня во время первого официального обращения к нации король Чарльз III отдал дань уважения своей покойной матери королеве Елизавете II.

Чарльз III, который автоматически стал королем после смерти своей матери, обратился к нации сегодня.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Через несколько часов после прибытия в Лондон, в Букингемский дворец, в пятницу Чарльз выступил со своей первой речью:

"Сегодня я обращаюсь к вам с чувством глубокой скорби. На протяжении всей своей жизни Ее Величество Королева - моя любимая Мать - была источником вдохновения и примером для меня и всей моей семьи, и мы в большом долгу перед ней, какой только может быть у любой семьи, за ее любовь, привязанность, руководство, понимание и пример.

Помимо личного горя, которое испытывает вся моя семья, мы также разделяем со многими из вас в Соединенном Королевстве, во всех странах, где королева была главой государства, в Содружестве и во всем мире, глубокое чувство благодарности за более чем 70 лет, в течение которых моя Мать, как Королева, служила людям стольких народов", - говорил король Чарльз III.

После такой трогательной речи хочется вспомнить теплые фотографии Чарльза и его мамы из детства тогда только принца, а теперь уже короля.

15 декабря 1948 года, принцесса Елизавета изображена со своим первым сыном, принцем Чарльзом, в Букингемском дворце после его крещения в Лондоне.

Принцесса Елизавета II с сыном Чарльзом / Фото: Associated Press

18 июля 1949 года принцесса Елизавета развлекает своего восьмимесячного сына принца Чарльза, считая на счетах сбоку его кроватки в Виндлшем-Мур, летней резиденции принцессы и ее мужа, герцога Эдинбургского.

Принцесса Елизавета II с сыном Чарльзом / Фото: Associated Press

22 ноября 1950 года, на фото принцесса Елизавета, наблюдающая с террасы в саду своего лондонского дома и что-то показывающая своему сыну принцу Чарльзу.

Принцесса Елизавета II с сыном Чарльзом / Фото: Associated Press

10 апреля 1949 года, принц Чарльз фотографируется со своей матерью, принцессой Елизаветой в Букингемском дворце.

Принцесса Елизавета II с сыном Чарльзом / Фото: Associated Press

А это 1961 год, королева Елизавета II и ее сын принц Чарльз едут верхом на территории Виндзорского замка. Королева верхом на султане, чистокровной лошади, подаренной ей в 1959 году президентом Пакистана. Принц находится на Мэйфлауэр, 11-летней пони.

Королева Елизавета II с сыном Чарльзом / Фото: Associated Press

2 июня 2003 года на фото запечатлены три поколения британской королевской семьи: королева Елизавета II, ее старший сын Чарльз, принц Уэльский и его старший сын, принц Уильям, позируют фотографу в Кларенс-Хаусе в Лондоне.

Королева Елизавета II с сыном Чарльзом и внуком Уильямом / Фото: Associated Press

9 апреля 2005 года королева Елизавета II разговаривает с принцем Чарльзом и его невестой Камиллой, герцогиней Корнуольской, когда они покидают часовню Святого Георгия в Виндзоре после церковного благословения их гражданской свадьбы.

Королева Елизавета II с сыном Чарльзом и невесткой Камиллой / Фото: Associated Press

Принц Чарльз и принцесса Анна тренируют своих питомцев-лошадей под бдительным присмотром королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского во время летних каникул королевской семьи 15 августа 1995 года в замке Балморал в Шотландии.

Королева Елизавета II с сыном Чарльзом / Фото: Associated Press

19 декабря 1965 года на фото королевская семья на территории Виндзорского замка. Королева и принц Филипп стоят со своими детьми (слева направо: принц Чарльз, 17 лет), принцесса Анна, 15 лет, и принц Эндрю, 5 лет. В коляске сидит принц Эдвард, которому 1 год).

Королева Елизавета II с сыном Чарльзом / Фото: Associated Press

Британский принц Чарльз отдает дань уважения своей матери королеве Елизавете II в Королевском Альберт-холле в Лондоне в 21 апреля 2018 года, на концерте, посвященном ее 92-летию.

Королева Елизавета II с сыном Чарльзом / Фото: Associated Press

А это последний выход королевы Елизаветы II с Чарльзом на балкон Букингемского дворца во время празднования ее платинового юбилея правления в июне 2022 года.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Читайте также: