Королева Елизавета II и принц Филипп: история любви в фотографиях

10 июня принц Филипп праздновал бы свой 100-й день рождения, но не дожил до него всего несколько месяцев. Со свой женой в браке он прожил долгую и счастливую жизнь вместе. Мы собрали для вас совместные фотографии супругов, которые трогают душу каждого, кто хоть немного знает об этой королевской паре.

Они познакомились, когда принцессе Елизавете было 8 лет, а принцу Филиппу 13. Виделись несколько раз спустя еще какое-то время на различных мероприятиях. Но влюбилась принцесса Елизавета в юного блондина, когда ей было 13, а 18-летний Филипп учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Именно Филипп проводил экскурсию по колледжу для королевской семьи, которая нагрянула однажды в Дартмут.

Принц Филипп / Getty Images

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От этой встречи и до объявления о помолвке прошло восемь лет. Принц Филипп успел побывать на фронте, вернуться и сделать принцессе предложение. Он не был желанным зятем, король Георг VI подыскивал для своей старшей дочери более достойную партию, но Елизавета настояла на том, что выйдет замуж только за Филиппа.

Принц Филипп и королева Елизавета II / Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / Getty Images

Они поженились 20 ноября 1947 года. Говорят, Филипп не хотел пышной свадьбы и настаивал на скромном торжестве в Виндзорском замке. Но накануне приготовлений к свадьбе королевской семье посоветовали таки устроить пышное торжество, которое и стало первым масштабным праздником послевоенного времени.

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Принцу Филиппу было суждено провести свою жизнь идя на три шага позади королевы Елизаветы II, своей супруги, но именно он оказал наибольшее влияние на монарха.

Принц Филипп и королева Елизавета II / Getty Images

Елизавета II в свое речи о Филиппе в день их золотой свадьбы сказала: "Он не любит комплиментов, но он просто был моей надеждой и опорой все эти годы. И я, и вся семья, и эта страна, и многие другие страны обязаны ему в большей степени, чем он когда-либо признает или мы когда-либо узнаем".

Принц Филипп и королева Елизавета II / Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / Getty Images

Принц Филипп не скрывал, что смысл его жизни был в служении королеве, но в то же время он был единственным человеком из всего ее окружения, кто воспринимал ее в первую очередь не как монарха, а как свою супругу.

Принц Филипп и королева Елизавета II / Getty Images

Биограф британской королевской семьи Ричард Кей рассказал изданию Daily Mail о том, что свои последние дни Филипп проводил практически всегда в постели, но он находил силы для того, чтобы потрапезничать с любимой супругой. "Даже несмотря на ухудшение здоровья, сигнализировавшее о том, что его жизнь близится к концу, королева и принц Филипп все еще могли проводить время друг с другом", - говорит биограф. Когда сердце Филиппа остановилось Елизавета II была рядом.

Принц Филипп и королева Елизавета II / Getty Images

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Писатель Тим Хилд однажды спросил, что бы Филипп хотел, чтобы было начертано на его могиле?". На это герцог ответил: "Меня не очень интересует, что будет на моем надгробии. К тому времени я уже буду мертв, и меня не слишком беспокоит то, что могут подумать люди". Поразмыслив, он добавил: "Я не отношусь к себе так серьезно".

Принц Филипп / Getty Images

Прожив столетие, Филипп остался при здравом уме и больше всего не хотел казаться немощным и слабым. Находясь четыре недели в госпитале он рвался домой для того, чтобы уйти из этого мира в родных стенах и рядом с любимой Лилибет.

Принц Филипп и королева Елизавета II (36 фото)

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