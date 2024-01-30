Королева Елизавета II избегала любимого цвета герцогини Меган в своем гардеробе: причина может удивить

Ее невестка, герцогиня Эдинбургская Софи, как-то объяснила публике, почему Ее Величество королева носила яркие оттенки пальто и платьев. Это было сделано для того, чтобы на мероприятии каждый человек мог увидеть королеву. К тому же, у нее был довольно скромный рост – 1,63 см. Поэтому монарх была озадачена вопросом не остаться незамеченной.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

А вот Меган, герцогиня Сассекская, когда присоединилась к королевской семье после свадьбы с принцем Гарри в 2018 году, наоборот часто носила наряды бежевых или других не пестрых оттенков. В публичных интервью уже после того, как пара сложила с себя королевские полномочия, она объяснила, что делала это для того, чтобы не затмевать других членов семьи. Меган говорила, что чувствовала, что у нее нет другого выбора, кроме как заставить себя "слиться с толпой", вспоминает express.

Королева Елизавета II, 16 ноября 1961 года / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II и принцесса Анна / Фото: Getty Images

"Когда я была в Великобритании, я редко носила цветное", — объяснила она в фильме Netflix. "Насколько я понимаю, вы никогда не сможете носить тот же цвет, что и Ее Величество, если есть групповое мероприятие, но тогда вам также не следует носить тот же цвет, что и другие, более старшие члены семьи", - говорила Меган.

Герцогиня Меган и принц Гарри / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекская / Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская в 2019 году / Фото: Associated Press

Меган, герцогиня Сассекская / Фото: Associated Press

Хотя и здесь герцогиня немного лукавила, ведь сейчас, когда она вольна носить все, что ей захочется, Меган часто выбирает наряды бежевых, коричневых, черных или белых цветов.

Меган и Гарри на Рождество в Сандрингеме с королевской семьей / Фото: Associated Press

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