- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 136
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Елизавета II каждый день завтракала одним и тем же блюдом и прожила 96 лет: что это за еда
Королева Елизавета II на протяжении своего семидесятилетнего правления имела доступ к изысканной кухне, однако один из ее ежедневных ритуалов был на удивление прост — завтрак.
Покойная королева, носившая титул самого долгоправящего монарха Великобритании до своей кончины в возрасте 96 лет в сентябре 2022 года, как сообщается, начинала большую часть своих дней с питательной пищи, которая, как считается, способствует долголетию.
Согласно сообщениям организации British Heritage, королева Елизавета часто выбирала порцию хлопьев Special K со свежими фруктами в качестве своего любимого завтрака. Говорят, что эти простые хлопья регулярно появлялись на ее завтраке перед тем, как она приступала к своему напряженному графику официальных обязанностей, пишет журнал Ок!.
Специалисты в области здравоохранения постоянно подчеркивают преимущества включения фруктов в сбалансированный и питательный рацион. Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что фрукты содержат необходимые витамины, минералы и пищевые волокна, которые поддерживают общее самочувствие и могут снизить вероятность развития таких заболеваний, как болезни сердца, инсульт и некоторые виды рака.
Считается, что ассортимент фруктов, подаваемых королеве на завтрак, менялся в зависимости от сезона и доступности продуктов. Свежие ягоды, бананы и подобные фрукты содержат большое количество антиоксидантов — веществ, защищающих клетки организма от вредного воздействия нестабильных молекул, называемых свободными радикалами.
Похожие завтраки предпочитают королева Камилла и принцесса Уэльская Кейт.