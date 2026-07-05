Королева Елизавета II каждый день завтракала одним и тем же блюдом и прожила 96 лет: что это за еда

Королева Елизавета II / © Associated Press

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Покойная королева, носившая титул самого долгоправящего монарха Великобритании до своей кончины в возрасте 96 лет в сентябре 2022 года, как сообщается, начинала большую часть своих дней с питательной пищи, которая, как считается, способствует долголетию.

Согласно сообщениям организации British Heritage, королева Елизавета часто выбирала порцию хлопьев Special K со свежими фруктами в качестве своего любимого завтрака. Говорят, что эти простые хлопья регулярно появлялись на ее завтраке перед тем, как она приступала к своему напряженному графику официальных обязанностей, пишет журнал Ок!.

Королева Елизавета II / © Getty Images

Специалисты в области здравоохранения постоянно подчеркивают преимущества включения фруктов в сбалансированный и питательный рацион. Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что фрукты содержат необходимые витамины, минералы и пищевые волокна, которые поддерживают общее самочувствие и могут снизить вероятность развития таких заболеваний, как болезни сердца, инсульт и некоторые виды рака.

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Считается, что ассортимент фруктов, подаваемых королеве на завтрак, менялся в зависимости от сезона и доступности продуктов. Свежие ягоды, бананы и подобные фрукты содержат большое количество антиоксидантов — веществ, защищающих клетки организма от вредного воздействия нестабильных молекул, называемых свободными радикалами.

Похожие завтраки предпочитают королева Камилла и принцесса Уэльская Кейт.

Королева Камилла и принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

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