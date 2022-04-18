Королева Елизавета II крайне редко будет посещать публичные мероприятия: что случилось

Королева Елизавета II пропустила пасхальную службу и источники приближенные к британской королевской семье считают, что теперь Ее Величество будет крайне редко появляться на публичных мероприятиях.

Издание Daily Mail сообщает, что некий источник из дворца подтвердил эту информацию. В последние месяцы Букингемский дворец был вынужден в последнюю минуту перед мероприятиями сделать несколько заявлений о том, что королева "к сожалению" отказалась от участия в них из-за проблем с мобильностью. Согласно новой стратегии, помощники Ее Величества будут подтверждать ее присутствие только в день мероприятия. Большинство же публичных событий Елизавета II посещать не будет из-за преклонного возраста и проблем с мобильностью.

Королева Елизавета II / Getty Images

О том, что монарху трудно передвигаться, говорили уже давно, также предполагалось, что Елизавета II не хочет появляться на публике в инвалидном кресле, как это делала в своем время ее младшая сестра принцесса Маргарет.

Во время ее рекордного 70-летнего правления присутствие королевы на большинстве мероприятий планировалось за месяцы и часто объявлялось публично за несколько недель. В четверг, 21 апреля, королеве исполнится 96 лет, и теперь ее присутствие на мероприятиях будет скорее бонусом, а не гарантией.

Напомним, сын королевы и ее главный наследник – принц Чарльз, заменил монарха на церковной службе в четверг, которую он посетил вместе со своей супругой герцогиней Корнуольской.

Королева Елизавета II / Associated Press

Напомним, последнее публичное выступление Елизаветы II состоялось 29 марта 2022 года, она посетила службу памяти в честь ее покойного мужа герцога Эдинбургского.

Читайте также: