Королева Елизавета II лишила своего сына принца Эндрю всех воинских званий и королевского патронажа

Букингемский дворец в лице королевы Елизаветы II выпустил официальное заявление относительно принца Эндрю, герцога Йоркского, который, осенью 2022 года предстанет перед судом. Сына королевы обвиняют в сексуальном насилии.

В официальной публикации, которая была опубликована на сайте королевской семье, а также в соцсетях, королева Елизавета II лишила герцога Йоркского всех воинских званий и королевского патронажа на фоне выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии.

"С одобрения и согласия королевы воинские звания герцога Йоркского и его королевское покровительство были возвращены королеве. Герцог Йоркский по-прежнему не будет выполнять никаких общественных обязанностей и будет выступать в судебном процессе как частное лицо".

Принца теперь нельзя называть "Его Королевское Высочество", и он больше не сможет заниматься благотворительной деятельностью, как член королевской семьи.

Принц Эндрю / Getty Images

Напомним, в среду, 12 января, старший судья Южного округа Нью-Йорка Льюис А. Каплан отклонил ходатайство адвокатов принца Эндрю о закрытии дела. Напомним, адвокаты герцога Йоркского ходатайствовали о том, что гражданский иск к их подопечному должен быть прекращен на основании предыдущего соглашения, которое гражданка Вирджиния Джуфре подписала с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном в 2009 году. Напомним, в документе 2009 года шла речь о том, что гражданка Джуфре согласилась не подавать никаких исков ни против Эпштейна, ни против других обвиняемых в обмен на 500 тысяч долларов. Но о принце Эндрю там не было и слова.

Вирджиния Джуфре / Associated Press

Это означает, что сын королевы Елизаветы II предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии. Госпожа Джуфре подает в суд на сына королевы за якобы сексуальное насилие над ней, когда она была еще подростком. 38-летняя женщина утверждает, что Эпштейн продал ее, чтобы заняться сексом с Эндрю, когда ей было 17 лет и она была несовершеннолетней по законам США. Принц Эндрю все обвинения в свой адрес отрицает.

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