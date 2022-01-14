Королева Елизавета II лишила своего сына принца Эндрю всех воинских званий и королевского патронажа

Букингемский дворец в лице королевы Елизаветы II выпустил официальное заявление относительно принца Эндрю, герцога Йоркского, который, осенью 2022 года предстанет перед судом. Сына королевы обвиняют в сексуальном насилии.
В официальной публикации, которая была опубликована на сайте королевской семье, а также в соцсетях, королева Елизавета II лишила герцога Йоркского всех воинских званий и королевского патронажа на фоне выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии.
"С одобрения и согласия королевы воинские звания герцога Йоркского и его королевское покровительство были возвращены королеве. Герцог Йоркский по-прежнему не будет выполнять никаких общественных обязанностей и будет выступать в судебном процессе как частное лицо".
Принца теперь нельзя называть "Его Королевское Высочество", и он больше не сможет заниматься благотворительной деятельностью, как член королевской семьи.
Напомним, в среду, 12 января, старший судья Южного округа Нью-Йорка Льюис А. Каплан отклонил ходатайство адвокатов принца Эндрю о закрытии дела. Напомним, адвокаты герцога Йоркского ходатайствовали о том, что гражданский иск к их подопечному должен быть прекращен на основании предыдущего соглашения, которое гражданка Вирджиния Джуфре подписала с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном в 2009 году. Напомним, в документе 2009 года шла речь о том, что гражданка Джуфре согласилась не подавать никаких исков ни против Эпштейна, ни против других обвиняемых в обмен на 500 тысяч долларов. Но о принце Эндрю там не было и слова.
Это означает, что сын королевы Елизаветы II предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии. Госпожа Джуфре подает в суд на сына королевы за якобы сексуальное насилие над ней, когда она была еще подростком. 38-летняя женщина утверждает, что Эпштейн продал ее, чтобы заняться сексом с Эндрю, когда ей было 17 лет и она была несовершеннолетней по законам США. Принц Эндрю все обвинения в свой адрес отрицает.
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