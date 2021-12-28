Королева Елизавета II, Меган и Гарри и княгиня Шарлин скорбят по архиепископу Десмонду Туту

26 декабря в возрасте 90 лет ушел из жизни англиканский архиепископ Кейптаунский Десмонд Туту, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года.

Члены королевских семей выразили свои соболезнования в связи с этой утратой. Королева Елизавета II подготовила послание:

"Я, как и вся королевская семья, глубоко опечалена известием о смерти архиепископа Десмонда Туту, неустанно отстаивавшего права человека в Южной Африке и во всем мире. Я с нежностью вспоминаю свои встречи с ним, его огромную теплоту и юмор. Утрата архиепископа Туту будет ощущаться народом Южной Африки и очень многими людьми в Великобритании, Северной Ирландии и по всему Содружеству, где он пользовался большой любовью и уважением", - говорится в заявлении Елизаветы II.

Королева Елизавета II и архиепископ Десмонд Туту / Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл тоже высказались. Пара сделала заявление и сказала: "Архиепископа Туту будут помнить за его оптимизм, его нравственную ясность и его радостный дух. Он был иконой расовой справедливости и любим во всем мире. Всего два года назад он держал на руках нашего сына Арчи, когда мы были в Южной Африке - "Арка и Арка", - пошутил он, его заразительный смех звенел по комнате, расслабляя любого в его присутствии. Он оставался другом, и всем будет очень ее не хватать", - написали Сассекские.

Принц Гарри, Меган Маркл и архиепископ Десмонд Туту / Getty Images

Княгиня Монако Шарлин также вышла на связь в Instagram в связи с этой печальной новостью. Она написала: "Мой дорогой друг, по тебе будут скучать. Я знаю, что ты рядом с нашими отцами. У меня всегда будут теплые воспоминания о нас. И твой смех навсегда останется в моем сердце. Отдыхай. Мир", - говорится в ее сообщении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отдал дань уважения, написав в Твиттере: "Я глубоко опечален смертью архиепископа Десмонда Туту. Он был важной фигурой в борьбе с апартеидом и в борьбе за создание новой Южной Африки - и его следует помнить за духовное лидерство и неудержимое хорошее настроение", - говорится в сообщении.

I am deeply saddened to hear of the death of Archbishop Desmond Tutu.



He was a critical figure in the fight against apartheid and in the struggle to create a new South Africa - and will be remembered for his spiritual leadership and irrepressible good humour. — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 26, 2021

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская также выразили соболезнования: "Моя супруга и я глубоко опечалены смертью архиепископа Десмонда Туту, чья храбрость, проявленная в борьбе против зла апартеида и угрозы изменения климата, вдохновила всех нас", - говорится в официальном заявлении.

Архиепископ Десмонд Туту / Getty Images

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