Сто лет назад, в январе 1926 года, Елизавета, герцогиня Йоркская, была на пятом месяце беременности своим первым ребенком — принцессой Елизаветой и ей чудом удалось сохранить эту беременность.

Дело в том, что 25-летняя герцогиня Йоркская и будущая королева-мать попала в серьезную автомобильную аварию во время первой беременности, ее отбросило на пол лимузина с шофером, в котором она ехала, и она чудом избежала выкидыша.

Как вспоминает Daily Mail безрассудный водитель обогнал и подрезал машину в которой передвигалась Елизавета, когда она приближалась к крикетному стадиону Лордс на севере Лондона по пути домой после визита к друзьям в Хэмпстеде. А ее шофер, пытаясь увернуться, врезался в припаркованный автобус. Герцогиня получила ушибы и была сильно потрясена.

Как выяснилось позже, герцогиня, путешествовавшая одна, испытала шок, но не получила серьезных травм. Ее беременность держалась в секрете. Елизавета переживала трудный период и дважды меняла место жительства в преддверии родов — сначала она покинула семейный дом Уайт Лодж в Ричмонд-парке и переехала в Керзон Хаус на Керзон-стрит, а затем поселилась в Гросвенор-сквер в Мейфэре. Вскоре она решила, что будет чувствовать себя в большей безопасности в лондонском доме своих родителей на соседней Брутон-стрит, и переехала туда — авария лишь усилила ее опасения по поводу предстоящего события.

А Букингемский дворец, отказавшись подтвердить беременность Елизаветы, всячески старался преуменьшить масштабы произошедшего. Было опубликовано заявление, в котором обвинялся совершенно невиновный водитель автобуса, утверждавший, что его автобус столкнулся с королевским лимузином, а не наоборот. Они высокомерно добавили, что слишком много шума было поднято из-за «пустяка».

Роды должны были состояться в конце апреля 1926 года, но к началу месяца королевские врачи решили, что роды следует стимулировать.

Маленькая девочка — принцесса Елизавета, которой в будущем суждено было стать самой долгоправящей правительницей страны, — королевой Елизаветой II, родилась после трудных родов путем кесарева сечения в 2:40 утра 21 апреля.

