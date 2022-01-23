Королева Елизавета II может никогда не увидеть свою внучку Лилибет

В этом году королева Елизавета II отпразднует платиновый юбилей правления. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года.

Масштабные мероприятия ждут британцев в июне по случаю 70-летия пребывания на троне монарха. Ожидается, что приедут на празднование юбилея и принц Гарри со своей семьей – женой Меган и двумя детьми. Но, существует также вероятность, что королева Елизавета II никогда не увидит свою правнучку Лилибет, которую даже назвали в ее честь, если принц Гарри не добьется того, чтобы ему и его семье разрешили использовать полицейскую охрану во время визита в Британию.

"Есть опасения, что герцог и герцогиня Сассекские могут пропустить празднование 70-летия Ее Величества на престоле после того, как представители Гарри заявили, что для его семьи "небезопасно" возвращаться в Великобританию", - говорят королевские эксперты, пишет The Sun.

Королева Елизавета II / Associated Press

А королевский биограф Фил Дампьер утверждает, что судебная тяжба может стать предлогом для пары не возвращаться в Великобританию и даже может привести к тому, что королева никогда не встретится со своей правнучкой.

"Я не думаю, что Меган когда-либо вернется в эту страну, и я думаю, что это очень хорошее оправдание для того, чтобы не вернуться — я не думаю, что Гарри реально рассчитывает выиграть это дело", - говорит господин Дампьер.

Тем временем принц Чарльз пытается наладить отношения с младшим сыном и просит принца Гарри приехать на юбилей бабушки.

Королева Елизавета II и принц Гарри / Getty Images

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