Королева Елизавета II может отказаться от многолетней традиции

6 февраля королева Елизавета II отметит 70-летие своего правления.

Каждый год в этот день Ее Величество королева проводит наедине в своем поместье в Сандрингеме. Именно здесь ушел из жизни отец Елизаветы – король Георг VI, и это произошло 6 февраля 1952 года. Принцесса Елизавета узнала о смерти своего отца во время поездки в Кению со своим мужем - принцем Филиппом. Пара должна была отправиться в Австралию и Новую Зеландию, но тур был отменен, и они вернулись домой в Великобританию.

Королева Елизавета II / Getty Images

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С тех пор каждый год королева проводит этот день в Сандрингеме. Обычно Елизавета II проводит Рождество в Сандрингеме и остается в своем поместье в Норфолке до годовщины смерти ее отца, но в этом году так же, как и в прошлом, из-за пандемии королева не поехала в Сандрингем, тем самым нарушив многолетнюю традицию.

Но сделает ли это королева снова? Ведь на протяжении всего своего 70-летнего правления королева останавливалась в своем поместье в Норфолке, чтобы отметить годовщину наедине.

Король Георг VI с женой Елизаветой и дочерьми / Associated Press

Напомним, в последний раз монарх приезжала в свое поместье в Сандрингеме в ноябре 2021 года после того, как провела ночь в госпитале и всерьез напугала подданных.

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