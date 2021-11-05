Королева Елизавета II на вертолете улетела из Виндзора

Королева Елизавета II покинула Виндзорский замок и отправилась в свою резиденцию - Сандрингем на вертолете.

Врачи разрешили монарху покинуть Виндзор и провести некоторое время в поместье в Сандрингеме, где королева и члены ее семьи обычно проводят Рождество и праздники. Как сообщает The Mirror, новости о ее путешествии появились вскоре после того, как королева провела несколько дней отдыха в своей резиденции в Беркшире после ночи, проведенной в больнице в прошлом месяце.

Королева Елизавета II / Associated Press

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Затем в пятницу Букингемский дворец подтвердил, что королевские врачи посоветовали ей отдохнуть в течение следующих двух недель. В заявлении говорилось: "Врачи сообщили, что Ее Величество может продолжать выполнять легкие, офисные обязанности в течение этого времени, включая некоторые виртуальные аудиенции, но не предпринимать никаких официальных визитов".

Отметим, Сандрингем королева очень любит. В 2022 году Елизавета II и ее супруг принц Филипп впервые за 33 года не проводили Рождество в Сандрингеме из-за пандемии.

Королева Елизавета II и принц Филипп в Сандрингеме, 1982 год / Associated Press

А в 2021 году королева впервые отметит Рождество без своего мужа, который, напомним, скончался в апреле 2021 года. Возможно, Ее Величество посетит и рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины с членами своей семьи, но эта информация еще не подтверждена.

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