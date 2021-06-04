В преддверии визита Байдена: вспоминаем выходы королевы Елизаветы II на встречах с президентами США

13 июня состоится встреча королевы Елизаветы II с президентом США Джо Байденом.
Сейчас Белый дом и Букингемский дворец разрабатывают план встречи монарха и нового президента США. В поездке к президенту присоединится его супруга Джилл Байден, пишет CNN.
Ожидается, что личная встреча состоится до того, как президент покинет Соединенное Королевство после саммита G7 и направится в Брюссель на встречу НАТО 14 июня. Букингемский дворец уже объявил, что это будет 13 июня и пройдет встреча в Виндзорском замке.
Встреча с Байденом сделает его 13-м президентом Америки, с которым встречалась королева Елизавета II за годы своего царствования. Единственным президентом, с которым королева не встречалась за время своего 69-летнего правления, был 36-й президент США Линдон Б. Джонсон, который не посетил Великобританию во время своего пребывания у власти.
А последним президентом Америки, с которым встречалась королева Елизавета II, был Дональд Трамп. Трамп и бывшая первая леди Мелания пили чай с королевой в Виндзорском замке в июле 2018 года, а в следующем году королева приняла их с более официальным государственным визитом в Букингемском дворце. На встречу в Виндзоре Мелания приезжала в очень красивом костюме от Christian Dior. А в Букингемском дворце первая леди блистала в платье от Valentino.
Байден станет четвертым американским президентом, которого британский монарх примет именно в Виндзорском замке. Ранее это были Рональд Рейган в 1982 году, Джордж Буш в 2008 году, Барак Обама в 2016 году и, как мы уже упомянули выше Дональд Трамп в 2018 году.
Интересно, какие образ подберет для встречи Джилл Байден? В прессе шутят, что будет забавно, если она выберет платье с принтов в виде лимонов от Oscar de la Renta, в котором появлялась на публике уже несколько раз. Похожее есть у Меган Маркл.
Первым президентом, с которым встретилась королева Елизавета II, был бывший президент Гарри Трумэн в 1951 году, хотя в то время она была принцессой и взошла на трон в следующем году.
Ранее в апреле Байдены выразили соболезнования королеве, королевской семье и Соединенному Королевству после смерти принца Филиппа. Он скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. А недавно было обнародовано его завещание.
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