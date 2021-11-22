Королева Елизавета II надела на аудиенцию брошь, с которой не появлялась на публике около 70 лет

Королева Елизавета II надела на аудиенцию брошь, с которой не появлялась на публике около 70 лет

На прошлой неделе королева Елизавета II появилась на аудиенции в Виндзорском замке.

Ее Величество встретилась с начальником штаба британских вооруженных сил в Дубовой комнате Виндзорского замка. Генерал Ник Картер готовится уйти с поста главнокомандующего вооруженными силами в конце ноября.

Королева Елизавета II и генерал Ник Картер / Associated Press

Все увидели, что 95-летняя Елизавета II прекрасно выглядит, она была в платье своего любимого фасона и в цветочный принт, на шее у монарха было ожерелье из жемчуга. Также на груди была пришпилена брошь, у которой, конечно же, есть история и, которую, королева надевает редко.

Королева Елизавета II, 19 марта 1946 года / Getty Images

19 марта 1946 года принцесса Елизавета спустила на воду корабль HMS Eagle на верфи Harland and Wolff. На торжественном обеде после запуска сэр Фредерик Реббек, председатель Harland and Wolff, попросил ее принять в качестве памятного момента бриллиантовую брошь в виде орла. Принцесса выразила признательность за подарок и пообещала, что всегда будет хранить ее, как очаровательное и наиболее подходящее воспоминание об этом моменте.

В первые годы после этого события Елизавета действительно часто надевать украшение, но потом оно просто находилось в ее шкатулке. И вот на прошлой неделе настало ее время.

Королева Елизавета II / Associated Press

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