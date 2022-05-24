Королева Елизавета II надела на публичное мероприятие особенное украшение

Вчера королева Елизавета II посетила цветочную выставку в Челси. Монарх привлекла внимание публики не только тем, что приехала на багги, но и маленькой деталью в своем образе.

Королева отдала дань уважения своим родителям – королю Георгу VI и королеве матери Елизавете, надев на мероприятие брошь с сапфирами и рубинами, которую надевает редко и которая была ими подарена ей на 19-летие, которое Елизавета праздновала в 1945 году.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Брошь из розовых и голубых сапфиров, рубинов и бриллиантов была создана ювелирным Домом Cartier. Как пишет Daily Mail, принцесса получила эту брошь в подарок вместе с парой серёг.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Элегантный дизайн имитирует потрясающий букет цветов. Брошь уместно подобрана к образу Ее Величеству – розовому пальто и цветочному платью.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В последний раз королева носила эту брошь во время своего турне по Австралии в 2011 году, а до этого не надевала ее с момента своего рождественского выступления в 1990 году.

Королева Елизавета II в Австралии, 2011 год / Фото: Getty Images

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