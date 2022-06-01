Королева Елизавета II накануне празднования платинового юбилея получила плохие новости

Всего за несколько дней до празднования платинового юбилея королева Елизавета II столкнулась с грустной новостью, которую получила в выходные, когда находилась в Балморале.

В воскресенье было объявлено, что Лестер Пигготт, любимый жокей королевы, скончался в Швейцарии в возрасте 86 лет.

Зять Лестера, тренер-победитель Дерби Уильям Хаггас, заявил:

"К сожалению, мы можем подтвердить, что сегодня утром Лестер мирно скончался в Швейцарии".

Лестер Пигготт / Фото: Getty Images

Девятикратный победитель Эпсомского Дерби широко известен как один из величайших жокеев всех времен. Его гоночная карьера длилась почти 50 лет. Девять побед Лестера в Дерби - это рекорд, который был установлен, пишет Hello!

В 1975 году Лестер даже был награжден орденом Британской империи, но был лишен этой чести после того, как в 1987 году получил трехлетний тюремный срок за уклонение от уплаты подоходного налога.

Он отсидел 366 дней в тюрьме и неожиданно вернулся в седло в 1990 году в возрасте 54 лет. Всего через десять дней после своего возвращения он выиграл милю Кубка заводчиков в Королевской академии.

Королева Елизавета II ведет свою лошадь после того, как жокей Лестер Пигготт (верхом) привел ее к победе на 179-й Оукс Стейкс, 7 июня 1957 год / Фото: Getty Images

Лестер считается одним из величайших жокеев всех времен. Он был настоящей легендой.

Читайте также: