Королева Елизавета II накануне празднования платинового юбилея получила плохие новости

Всего за несколько дней до празднования платинового юбилея королева Елизавета II столкнулась с грустной новостью, которую получила в выходные, когда находилась в Балморале.
В воскресенье было объявлено, что Лестер Пигготт, любимый жокей королевы, скончался в Швейцарии в возрасте 86 лет.
Зять Лестера, тренер-победитель Дерби Уильям Хаггас, заявил:
"К сожалению, мы можем подтвердить, что сегодня утром Лестер мирно скончался в Швейцарии".
Девятикратный победитель Эпсомского Дерби широко известен как один из величайших жокеев всех времен. Его гоночная карьера длилась почти 50 лет. Девять побед Лестера в Дерби - это рекорд, который был установлен, пишет Hello!
В 1975 году Лестер даже был награжден орденом Британской империи, но был лишен этой чести после того, как в 1987 году получил трехлетний тюремный срок за уклонение от уплаты подоходного налога.
Он отсидел 366 дней в тюрьме и неожиданно вернулся в седло в 1990 году в возрасте 54 лет. Всего через десять дней после своего возвращения он выиграл милю Кубка заводчиков в Королевской академии.
Лестер считается одним из величайших жокеев всех времен. Он был настоящей легендой.
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